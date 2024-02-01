Одесский горсовет допустит волонтеров к закупкам за счет бюджета

Заседание в мэрии Одессы. Фото: Горсовет Одессы

Одесский горсовет решил расширить возможности волонтерских организаций для помощи вооруженным силам Украины. Для этого были внесены изменения в городскую целевую программу помощи ТРО.



Об этом сообщает официальный сайт одесской мэрии.

Что изменится

По новому порядку Департамент внутренней политики будет распределять бюджетные средства среди волонтерских общественных организаций, являющихся поставщиками для конкретных военных подразделений.



"Да, предложенная муниципалитетом инициатива нуждается в бюджетной дисциплине, но эти средства могут стать для волонтеров дополнительным источником поступлений. А для военных это дополнительные дроны, турникеты, автомобили и т.д. — все то, что приближает нас к победе", — отметила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

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Инструкции для волонтеров

По словам директора Департамента внутренней политики, в ближайшее время для общественных организаций будет создана инструкция, подробно изложенная процедура закупки товаров двойного назначения для военных за средства местного бюджета.



Консультации по этому вопросу Департамент внутренней политики предоставляет уже с сегодняшнего дня.



Ранее мы публиковали эксклюзивное интервью с волонтером Александром Яковенко, рассказавшим о трудностях с оформлением документов для оказания помощи военным.

Также мы рассказывали, как одесские волонтеры работают на одном из городских пунктов обогрева.