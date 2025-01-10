Одеська митниця не буде розслідувати мільйонні статки працівниці

Інспекторка Одеської митниці Софія Крікунова. Фото: Іnstagram

Одеська митниця не бачить підстав перевіряти свою інспекторку Софію Крікунову. Журналісти знайшли у її декларації витрати на мільйони при зарплаті у 34 тис. грн.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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У відповіді на журналістський запит Державна митна служба повідомила, що не проводитиме моніторинг способу життя одеської інспекторки. У відомстві вважають, що для перевірки відсутні підстави.

Що відомо про інспекторку

Софії Крікуновій 22 роки, інспекторкою Одеської митниці вона працює з 2023 року. У своїй декларації дівчина вказала зарплату трохи більше 34 тис. грн. Водночас вона задекларувала подарунок від батька у розмірі 1,5 млн грн. При цьому журналісти встановили, що чоловік заробляє приблизно 6,5 тис. грн.

Також Софія Крікунова є власницею двох квартир в Одесі загальною вартістю у 9 млн грн, а на сторінці в Instagram викладає фотографії з модних курортів. Зокрема, на початку 2024 року вона відпочивала у готелі Lopesan Costa Bavaro у Домініканській Республіці, номер в якому коштує до 31 тис. грн за добу.

Крім того, дівчина отримувала штрафи за порушення правил дорожнього руху, хоча у декларації не вказала жодного транспорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посадовець Одеської митниці будує будинок на карпатському курорті. Також ми розповідали про львівського митника, якого поновили на посаді попри підозру у хабарництві.