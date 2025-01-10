Одесская таможня не будет расследовать миллионное состояние работницы

Инспектор Одесской таможни София Крикунова. Фото: Іnstagram

Одесская таможня не видит оснований проверять своего инспектора Софию Крикунову. Журналисты нашли в ее декларации расходы на миллионы при зарплате в 34 тыс. грн.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

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В ответе на журналистский запрос Государственная таможенная служба сообщила, что не будет проводить мониторинг образа жизни одесского инспектора. В ведомстве считают, что для проверки отсутствуют основания.

Что известно об инспекторе

Софии Крикуновой 22 года, инспектором Одесской таможни она работает с 2023 года. В своей декларации девушка указала зарплату чуть больше 34 тыс. грн. В то же время она задекларировала подарок от отца в размере 1,5 млн грн. При этом журналисты установили, что муж зарабатывает примерно 6,5 тыс. грн.

Таже София Крикунова является владелицей двух квартир в Одессе общей стоимостью в 9 млн грн, а на странице в Instagram выкладывает фотографии с модных курортов. В частности, в начале 2024 года она отдыхала в отеле Lopesan Costa Bavaro в Доминиканской Республике, номер в котором стоит до 31 тыс. грн за сутки.

Кроме того, девушка получала штрафы за нарушение правил дорожного движения, хотя в декларации не указала ни одного транспорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что чиновник Одесской таможни строит дом на карпатском курорте. Также мы рассказывали о львовском таможеннике, которого повысили в должности несмотря на подозрение во взяточничестве.