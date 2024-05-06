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Одеська область без води — кому відключили водопостачання до самого вечора

6 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська область без води — кому відключили водопостачання до самого вечора
В Одесі та області відключать воду сьогодні, 6 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 травня,  у деяких жителів Одеси та Одеської області не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання в домівки регіону планують повернути аж ввечері — о 21:30, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

В Одесі:

  • Вікандера і Ларсена — усі будинки;
  • Лиманна — усі будинки;
  • Локомотивна — усі будинки;
  • 1 — 13 пров. Чорноморський — усі будинки;
  • Миколаївська дорога — усі будинки;
  • Лузанівська — усі будинки.
    Води не буде до 12:00 6 травня.

В Одеській області:

  • порт "Південний";
  • термінал "ТІС";
  • термінал "Дельта-Вільмар";
  • с.Сичавка — усі будинки;
  • с. Нові Біляри — усі будинки;
  • с. Візирка — усі будинки;
  • с. Булдинка — усі будинки.
    Води не буде до 21:30 6 травня.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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