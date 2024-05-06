Одеська область без води — кому відключили водопостачання до самого вечора
Сьогодні, 6 травня, у деяких жителів Одеси та Одеської області не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання в домівки регіону планують повернути аж ввечері — о 21:30, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
В Одесі:
- Вікандера і Ларсена — усі будинки;
- Лиманна — усі будинки;
- Локомотивна — усі будинки;
- 1 — 13 пров. Чорноморський — усі будинки;
- Миколаївська дорога — усі будинки;
- Лузанівська — усі будинки.
Води не буде до 12:00 6 травня.
В Одеській області:
- порт "Південний";
- термінал "ТІС";
- термінал "Дельта-Вільмар";
- с.Сичавка — усі будинки;
- с. Нові Біляри — усі будинки;
- с. Візирка — усі будинки;
- с. Булдинка — усі будинки.
Води не буде до 21:30 6 травня.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.
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