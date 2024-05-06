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Одесская область без воды — кому отключили водоснабжение до самого вечера

6 мая 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесская область без воды — кому отключили водоснабжение до самого вечера
В Одессе и области отключат воду сегодня, 6 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 6 мая, у некоторых жителей Одессы и Одесской области не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома региона планируют вернуть вечером — в 21:30, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

В Одессе:

  • Викандера и Ларсена — все дома;
  • Лиманная — все дома;
  • Локомотивная — все дома;
  • 1 — 13 пер. Черноморский — все дома;
  • Николаевская дорога — все дома;
  • Лузановская — все дома.
    Воды не будет до 12.00 6 мая.

В Одесской области:

  • порт "Южный";
  • терминал "ТИС";
  • терминал "Дельта-Вильмар";
  • с.Сычавка — все дома;
  • с. Новые Биляры — все дома;
  • с. Визирка — все дома;
  • с. Булдинка — все дома.
    Воды не будет до 21.30 6 мая.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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