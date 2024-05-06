Одесская область без воды — кому отключили водоснабжение до самого вечера

В Одессе и области отключат воду сегодня, 6 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 мая, у некоторых жителей Одессы и Одесской области не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома региона планируют вернуть вечером — в 21:30, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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В Одессе:

Викандера и Ларсена — все дома;

Лиманная — все дома;

Локомотивная — все дома;

1 — 13 пер. Черноморский — все дома;

Николаевская дорога — все дома;

Лузановская — все дома.

Воды не будет до 12.00 6 мая.

В Одесской области:

порт "Южный";

терминал "ТИС";

терминал "Дельта-Вильмар";

с.Сычавка — все дома;

с. Новые Биляры — все дома;

с. Визирка — все дома;

с. Булдинка — все дома.

Воды не будет до 21.30 6 мая.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.