Одесская область без воды — кому отключили водоснабжение до самого вечера
Сегодня, 6 мая, у некоторых жителей Одессы и Одесской области не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома региона планируют вернуть вечером — в 21:30, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
В Одессе:
- Викандера и Ларсена — все дома;
- Лиманная — все дома;
- Локомотивная — все дома;
- 1 — 13 пер. Черноморский — все дома;
- Николаевская дорога — все дома;
- Лузановская — все дома.
Воды не будет до 12.00 6 мая.
В Одесской области:
- порт "Южный";
- терминал "ТИС";
- терминал "Дельта-Вильмар";
- с.Сычавка — все дома;
- с. Новые Биляры — все дома;
- с. Визирка — все дома;
- с. Булдинка — все дома.
Воды не будет до 21.30 6 мая.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.
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