Одеська область у Топ-5 за кількістю вакансій: де платять більше

Людина в офісі. Фото: pixabay

Одеська область займає четверте місце у географічній п’ятірці лідерів за кількістю вакансій в Україні, яка складається з Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-Франківської областей. За даними на березень 2023 року, в Одеській області відкрито 5 461 вакансію, що становить зростання на 22% порівняно з лютим місяцем.

Про це Новини.LIVE дізнались з дослідження Work.ua.

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Конкуренція на ринку праці

Згідно з даними дослідження, проведеного HR-порталом Work.ua, найвища конкуренція на ринку праці спостерігається у Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найменша конкуренція на ринку праці спостерігається в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Динаміка конкуренції шукачів роботи. Фото: Work.ua

Оптимізація в ІТ-сфері спричинює зростання конкуренції на ринку праці в Україні. Як свідчать дані, більше чим працівників в ІТ-сфері шукають роботу, тим збільшується конкуренція серед вакансій для диджитал-фахівців, Front-end-програмістів та програмістів Java.

Зарплати українців

Українці отримали більше коштів на руки у березні 2023 року. Середня зарплата по країні склала 16 000 грн, що на 500 грн більше ніж у лютому цього ж року.

Зростання середньої зарплати відбулося в Одеській області та Львівській області. У першій з них зарплати стали на 500 грн вищі, тому що середня зарплата становила 15 500 грн. У Львівській області зарплати також зросли на 500 грн і склали 16 000 грн.

Зростання заробітної плати. Фото: Work.ua

Кандидати на роботу

У березні спостерігався зріст нових кандидатів на роботу порівняно з лютим. Найбільші прирости були в прифронтових областях, таких як Сумська область, де зріст становив 22% (848 шукачів), Миколаївська область, де зростання склало 15% (859 осіб) та Донецька область, де зріст становив 14% (146 осіб). Одеська область також зазнала зростання — на 16% (4 074 особи).

Скільки людей шукають роботу по областях. Фото: Work.ua

Отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу.