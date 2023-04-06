"Заякорись в Одесі": мініярмарок запропонував понад 1000 вакансій

В Одесі можливо знайти роботу

Сьогодні, 6 квітня 2023 року, в приміщенні Центру інтегрованих соціальних послуг відбувся мініярмарок вакансій "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". Захід проводився для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто шукає роботу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Ярмарок вакансій надає можливість для всіх, хто шукає роботу, знайти перспективну працю за фахом. Для роботодавців це можливість знайти працівників, які найбільш відповідають їхнім вимогам.

У заході брали участь консультанти Одеського муніципального центру сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, представники Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості, Луганського обласного центру зайнятості, установ комунальної сфери, фармацевтичного та готельного бізнесу.

"Такі заходи, як мініярмарки вакансій, мають як швидкий результат — можливість працевлаштування за результатами співбесіди, так і пролонговану дію — отримання шукачами нових навичок щодо подальшого пошуку роботи. Так, за період роботи Центру сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб та його філій майже 700 осіб знайшли собі роботу", — зазначила заступниця міського голови Світлана Бедрега.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Ще минулого року уряд затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, таким чином значно посиливши контроль щодо взяття на облік, обміну даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями. Тож відтепер, приймати на роботу військовозобовʼязаного можливо лише після предʼявлення ним військового квитка.

Отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди на роботу може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу.