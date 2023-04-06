"Заякорись в Одессе": мини-ярмарка предложила более 1000 вакансий

В Одессе можно найти работу

Сегодня, 6 апреля 2023 года, в помещении Центра интегрированных социальных услуг состоялась мини ярмарка вакансий "Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе". Мероприятие проводилось для внутренне перемещенных лиц и всех, кто ищет работу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Ярмарка вакансий предоставляет возможность всем, кто ищет работу, найти перспективную работу по специальности. Для работодателей это возможность найти работников, наиболее отвечающих их требованиям.

В мероприятии приняли участие консультанты Одесского муниципального центра содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц, представители Одесского филиала Одесского областного центра занятости, Луганского областного центра занятости, учреждений коммунальной сферы, фармацевтического и гостиничного бизнеса.

"Такие мероприятия, как мини ярмарки вакансий, имеют как быстрый результат — возможность трудоустройства по результатам собеседования, так и пролонгированное действие — получение соискателями новых навыков дальнейшего поиска работы. Так, за период работы Центра содействия трудоустройству внутри перемещенных лиц и его филиалов почти 700 человек нашли себе работу", — отметила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дія" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Еще в прошлом году правительство утвердило новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, таким образом значительно усилив контроль по взятию на учет, обмену данными между разными органами власти, реестрами и работодателями. Отныне принимать на работу военнообязанного возможно только после предъявления им военного билета.

Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.