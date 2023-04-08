Одесская область в Топ-5 по количеству вакансий: где платят больше

Человек в офисе. Фото: pixabay

Одесская область занимает четвёртое место в географической пятерке лидеров по количеству вакансий в Украине, состоящей из Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей. По данным на март 2023 года, в Одесской области открыто 5 461 вакансию, что составляет рост на 22% по сравнению с февралем.

Об этом Новини.LIVE узнали из исследования Work.ua.

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Конкуренция на рынке труда

Согласно данным исследования, проведенного HR-порталом Work.ua, самая высокая конкуренция на рынке труда наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая маленькая конкуренция на рынке труда наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Динамика конкуренции искателей работы. Фото: Work.ua

Оптимизация в ИТ-сфере влечет за собой рост конкуренции на рынке труда в Украине. Как свидетельствуют данные, больше, чем работников в ИТ-сфере ищут работу, тем увеличивается конкуренция среди вакансий для диджитал-специалистов, Front-end-программистов и программистов Java.

Зарплаты украинцев

Украинцы получили больше денег на руки в марте 2023 года. Средняя зарплата по стране составила 16 000 грн, что на 500 грн больше, чем в феврале этого же года.

Рост средней зарплаты произошел в Одесской области и Львовской области. В первой из них зарплаты стали на 500 грн выше, потому что средняя зарплата составила 15 500 грн. Во Львовской области зарплаты также выросли на 500 грн. и составили 16 000 грн.

Рост заработной платы. Фото: Work.ua

Кандидаты на работу

В марте наблюдался рост новых кандидатов на работу по сравнению с февралем. Наибольшие приросты были в прифронтовых областях, таких как Сумская область, где рост составил 22% (848 соискателей), Николаевская область, где рост составил 15% (859 человек) и Донецкая область, где рост составил 14% (146 человек). Одесская область также потерпела рост — на 16% (4 074 человека).

Сколько людей ищут работу по областям. Фото: Work.ua

Получить работу может быть сложно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.