Одеська область впроваджує режим детінізації експорту

Експорт продуктів через порт. Фото: google

Забезпечення прозорості та легальності економічних процесів стає пріоритетним завданням для Одеської області в контексті подолання тіньових механізмів та зниження використання офшорних схем. Відтак, підписання Відкритого Меморандуму про співпрацю між Одеською ОВА, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання є кроком у напрямку спільних зусиль влади та бізнесу для забезпечення взаємовигідної співпраці.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Що передбачає меморандум

Меморандум передбачає зміцнення співпраці в аграрному, транспортному та продовольчому секторах з метою досягнення стратегічного партнерства та забезпечення продовольчої безпеки. Одним з ключових аспектів документа є забезпечення прозорості ланцюгів постачання, включаючи підтвердження походження та якості української агропродукції, що експортується на міжнародні ринки.

Підписання меморандуму надасть підприємцям можливість звертатися до Одеської ОВА для отримання підтримки, зокрема в розвитку нової експортної інфраструктури та створенні рівних умов для бізнесу. Також підприємці отримають можливість отримувати консультації та здійснювати спільні дії з державними органами.

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