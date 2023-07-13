Одесская область вводит режим детенизации экспорта

Экспорт продуктов через порт. Фото: google

Обеспечение прозрачности и легальности экономических процессов становится приоритетной задачей для Одесской области в контексте преодоления теневых механизмов и снижения использования оффшорных схем. Следовательно, подписание Открытого Меморандума о сотрудничестве между Одесской ОВА, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования является шагом в направлении совместных усилий власти и бизнеса для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Что предполагает меморандум

Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества в аграрном, транспортном и продовольственном секторах с целью достижения стратегического партнерства и обеспечения продовольственной безопасности. Одним из ключевых аспектов документа является обеспечение прозрачности цепей поставок, включая подтверждение происхождения и качества экспортируемой на международные рынки украинской агропродукции.

Подписание меморандума предоставит предпринимателям возможность обращаться в Одесский ОВ для получения поддержки, в частности, в развитии новой экспортной инфраструктуры и создании равных условий для бизнеса. Также предприниматели получат возможность получать консультации и общие действия с государственными органами.

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