Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская область вводит режим детенизации экспорта arrow

Одесская область вводит режим детенизации экспорта

13 июля 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская область вводит режим детенизации экспорта
Экспорт продуктов через порт. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обеспечение прозрачности и легальности экономических процессов становится приоритетной задачей для Одесской области в контексте преодоления теневых механизмов и снижения использования оффшорных схем. Следовательно, подписание Открытого Меморандума о сотрудничестве между Одесской ОВА, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования является шагом в направлении совместных усилий власти и бизнеса для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Читайте также:

Что предполагает меморандум

Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества в аграрном, транспортном и продовольственном секторах с целью достижения стратегического партнерства и обеспечения продовольственной безопасности. Одним из ключевых аспектов документа является обеспечение прозрачности цепей поставок, включая подтверждение происхождения и качества экспортируемой на международные рынки украинской агропродукции.

Подписание меморандума предоставит предпринимателям возможность обращаться в Одесский ОВ для получения поддержки, в частности, в развитии новой экспортной инфраструктуры и создании равных условий для бизнеса. Также предприниматели получат возможность получать консультации и общие действия с государственными органами.

Отметим, Украина испокон веков славилась своим успешным сельским хозяйством, что играет важную роль в поставках зерна в Европу и во всем мире. Несмотря на войну с Россией и ее ужасные последствия, Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна, в частности пшеницы, кукурузы, ячменя и других сельскохозяйственных культур. Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница, кукуруза, ячмень и другие важные сельскохозяйственные культуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз