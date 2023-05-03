Одеська область збирає міжнародних експертів для відновлення регіону

На брифінгу в Одесі обговорили розвиток регіону. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини.

Про це повідомила керівник офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку Одеської області Олена Іванова на брифінгу.

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Перші експертні заходи були проведені під час форуму "Безпека. Інтеграція. Потенціал". Наступні чотири заходи будуть мультидонорською командою, яка буде працювати над розвитком регіону. Представники донорів наголошують, що долучення експертів є тільки початком, і вони готові спільно реалізовувати проєкти.

"Мультидонорська команда буде працювати над розвитком нашого регіону. Ми домовилися з нашими партнерами про супровід, і будемо проводити ще чотири подібні заходи з розробки плану стратегію відновлення Одещини. Всі охочі, які мають фахові спеціалізації, можуть долучитися для стратегічного планування. представники донорів наголошують, що долучення експертів це тільки початок, і вони готові реалізовувати проєкти разом з нами", — зазначила Олена Іванова.

Головне завдання стратегічного планування відновлення Одещини — це розробка економічного плану відновлення та мінімізація збитків, які може нанести Росія. Крім того, план відновлення має враховувати принципи інклюзивності, екології та енергоефективності при відновленні пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, в Одесі представили перші проєкти відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури. Це необхідно для розв'язання логістичних проблем у напрямку портів області.