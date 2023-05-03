Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська область збирає міжнародних експертів для відновлення регіону arrow

Одеська область збирає міжнародних експертів для відновлення регіону

3 травня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська область збирає міжнародних експертів для відновлення регіону
На брифінгу в Одесі обговорили розвиток регіону. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини. 

Про це повідомила керівник офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку Одеської області Олена Іванова на брифінгу.

Читайте також:

Перші експертні заходи були проведені під час форуму "Безпека. Інтеграція. Потенціал". Наступні чотири заходи будуть мультидонорською командою, яка буде працювати над розвитком регіону. Представники донорів наголошують, що долучення експертів є тільки початком, і вони готові спільно реалізовувати проєкти.

"Мультидонорська команда буде працювати над розвитком нашого регіону. Ми домовилися з нашими партнерами про супровід, і будемо проводити ще чотири подібні заходи з розробки плану стратегію відновлення Одещини. Всі охочі, які мають фахові спеціалізації, можуть долучитися для стратегічного планування. представники донорів наголошують, що долучення експертів це тільки початок, і вони готові реалізовувати проєкти разом з нами", — зазначила Олена Іванова.

Головне завдання стратегічного планування відновлення Одещини — це розробка економічного плану відновлення та мінімізація збитків, які може нанести Росія. Крім того, план відновлення має враховувати принципи інклюзивності, екології та енергоефективності при відновленні пошкоджених об'єктів. 

Нагадаємо, в Одесі представили перші проєкти відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури. Це необхідно для розв'язання логістичних проблем у напрямку портів області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB