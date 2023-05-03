Одеська область збирає міжнародних експертів для відновлення регіону
Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини.
Про це повідомила керівник офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку Одеської області Олена Іванова на брифінгу.
Перші експертні заходи були проведені під час форуму "Безпека. Інтеграція. Потенціал". Наступні чотири заходи будуть мультидонорською командою, яка буде працювати над розвитком регіону. Представники донорів наголошують, що долучення експертів є тільки початком, і вони готові спільно реалізовувати проєкти.
"Мультидонорська команда буде працювати над розвитком нашого регіону. Ми домовилися з нашими партнерами про супровід, і будемо проводити ще чотири подібні заходи з розробки плану стратегію відновлення Одещини. Всі охочі, які мають фахові спеціалізації, можуть долучитися для стратегічного планування. представники донорів наголошують, що долучення експертів це тільки початок, і вони готові реалізовувати проєкти разом з нами", — зазначила Олена Іванова.
Головне завдання стратегічного планування відновлення Одещини — це розробка економічного плану відновлення та мінімізація збитків, які може нанести Росія. Крім того, план відновлення має враховувати принципи інклюзивності, екології та енергоефективності при відновленні пошкоджених об'єктів.
Нагадаємо, в Одесі представили перші проєкти відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури. Це необхідно для розв'язання логістичних проблем у напрямку портів області.