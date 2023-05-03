Одесская область собирает международных экспертов для восстановления региона

На брифинге в Одессе обсудили развитие региона. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы присоединиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.

Об этом сообщила руководитель офиса по работе с территориальными общинами Агентства регионального развития Одесской области Елена Иванова на брифинге.

Читайте также:

Первые экспертные мероприятия были проведены на форуме "Безопасность. Интеграция. Потенциал". Следующие четыре мероприятия будут являться мультидонорской командой, которая будет работать над развитием региона. Представители доноров подчеркивают, что присоединение экспертов является только началом, и они готовы совместно реализовывать проекты.

"Мультидонорская команда будет работать над развитием нашего региона. Мы договорились с нашими партнерами о сопровождении, и будем проводить еще четыре подобных мероприятия по разработке плана стратегию восстановления Одесчины. Все желающие, имеющие профессиональные специализации, могут присоединиться к стратегическому планированию, что присоединение экспертов это только начало, и они готовы реализовывать проекты вместе с нами", — отметила Елена Иванова.

Главная задача стратегического планирования восстановления Одесчины — разработка экономического плана восстановления и минимизация ущерба, который может нанести Россия. Кроме того, план обновления должен учитывать принципы инклюзивности, экологии и энергоэффективности при восстановлении поврежденных объектов.

Напомним, в Одессе представили первые проекты восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Это необходимо для решения логистических проблем в направлении портов области.