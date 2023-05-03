Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская область собирает международных экспертов для восстановления региона arrow

Одесская область собирает международных экспертов для восстановления региона

3 мая 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская область собирает международных экспертов для восстановления региона
На брифинге в Одессе обсудили развитие региона. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы присоединиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.

Об этом сообщила руководитель офиса по работе с территориальными общинами Агентства регионального развития Одесской области Елена Иванова на брифинге.

Читайте также:

Первые экспертные мероприятия были проведены на форуме "Безопасность. Интеграция. Потенциал". Следующие четыре мероприятия будут являться мультидонорской командой, которая будет работать над развитием региона. Представители доноров подчеркивают, что присоединение экспертов является только началом, и они готовы совместно реализовывать проекты.

"Мультидонорская команда будет работать над развитием нашего региона. Мы договорились с нашими партнерами о сопровождении, и будем проводить еще четыре подобных мероприятия по разработке плана стратегию восстановления Одесчины. Все желающие, имеющие профессиональные специализации, могут присоединиться к стратегическому планированию, что присоединение экспертов это только начало, и они готовы реализовывать проекты вместе с нами", — отметила Елена Иванова.

Главная задача стратегического планирования восстановления Одесчины — разработка экономического плана восстановления и минимизация ущерба, который может нанести Россия. Кроме того, план обновления должен учитывать принципы инклюзивности, экологии и энергоэффективности при восстановлении поврежденных объектов.

Напомним, в Одессе представили первые проекты восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Это необходимо для решения логистических проблем в направлении портов области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас