Воєнні злочини щодо порушення прав ЛГБТ-спільноти

Вже задокументовано факти знущання з ЛГБТ-представників

Громадська організація "Прожектор" разом з благодійною організацією "Інша" документують воєнні злочини та порушення прав ЛҐБТ на деокупованих територіях Херсонщини. До роботи долучилися й представники міжнародних організацій.

Про це повідомляє голова правління ГО "Прожектор" Віталій Матвєєв.

"Ми почали збір доказів. Сьогодні в цьому напрямку є певні проблеми, бо не кожна людина може відкрито говорите про те, що її зґвалтували. Крім того, якщо був факт зґвалтування, то постраждала особа повинна звернутися до лікаря, який зафіксує ці події. Певна річ, що в окупації ніхто цього не робив. Але тепер завдяки міжнародним партнерам є можливість самостійно зібрати докази та передати їх до правоохоронців", — зазначив Віталій Матвєєв.

За його словами, із початку березня активісти вже фіксують факти злочинів відносно представників ЛГБТ. Громадяни, які перебували в окупації, розповідають про випадки жорстокого знущання з боку російських військових, особливо стосовно людей ключових груп.

"Відомо, що з боку окупанта "веселкова" символіка стала показником для принижень, знущань і навіть ліквідації людей, у кого знаходили відповідні татуювання або на чий смартфон було завантажено мобільні застосунки для ЛҐБТ-знайомств", — розповів Віталій Матвєєв.

Правозахисник зазначає, по інший бік фронту, на підконтрольній території України спостерігається посилення недовіри до правоохоронних органів, через що постраждалі не заявляють про скоєні воєнні злочини проти них та їхнього оточення.

Спеціалісти ГО "Прожектор" вже фіксують свідчення постраждалих осіб та очевидців подій, збирають відеоматеріали та інші докази, що можуть свідчити про порушення прав. Адвокати та правозахисники аналізують отриману інформацію, а надалі застосують правові механізми захисту прав. Факти воєнних злочинів передадуть до Міжнародного трибуналу.

Фото: UA.NEWS

