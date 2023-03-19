Военные преступления о нарушении прав ЛГБТ-сообщества

Уже задокументированы факты издевательств над ЛГБТ-представителями

Общественная организация Прожектор вместе с благотворительной организацией "Інша" документируют военные преступления и нарушения прав ЛГБТ на деоккупированных территориях Херсонщины. К работе присоединились и представители международных организаций.

Об этом сообщает глава правления ОО "Прожектор" Виталий Матвеев.

"Мы начали сбор доказательств. Сегодня в этом направлении есть определенные проблемы, потому что не каждый человек может открыто говорить об этом, что его изнасиловали. Кроме того, если был факт изнасилования, то пострадавший должен обратиться к врачу, который зафиксирует эти события. В оккупации никто этого не делал. Но теперь благодаря международным партнерам есть возможность самостоятельно собрать доказательства и передать их правоохранителям", — отметил Виталий Матвеев.

По его словам, с начала марта активисты уже фиксируют факты преступлений в отношении представителей ЛГБТ. Находившиеся в оккупации граждане рассказывают о случаях жестокого издевательства со стороны российских военных, особенно в отношении людей ключевых групп.

"Известно, что со стороны оккупанта "радужная" символика стала показателем для унижений, издевательств и даже ликвидации людей, у кого находили соответствующие татуировки или на чей смартфон были загружены мобильные приложения для ЛГБТ-знакомств", — рассказал Виталий Матвеев.

Правозащитник отмечает, по другую сторону фронта, на подконтрольной территории Украины наблюдается усиление недоверия к правоохранительным органам, из-за чего пострадавшие не заявляют о совершенных военных преступлениях против них и их окружении.

Специалисты ОО "Прожектор" уже фиксируют показания пострадавших и очевидцев событий, собирают видеоматериалы и другие доказательства, которые могут свидетельствовать о нарушении прав. Адвокаты и правозащитники анализируют полученную информацию, а затем применят правовые механизмы защиты прав. Факты военных преступлений передадут Международному трибуналу.

Фото: UA.NEWS