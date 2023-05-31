Одеські баскетболісти стали переможцем у всеукраїнській лізі

Одеська баскетбольна команда. Фото: Одеська міська рада

Команда Одеської Спортшколи ім. Литвака заслужено здобула чемпіонство в всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Вирішальний матч відбувся у Пущі-Водиці.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У напруженому фінальному протистоянні, одеська команда СДЮШОР ім. Літвака Б.Д. змогла переграти столичний колектив СДЮШОР-Адміралс з рахунком 75:68.

Неабиякі навички та талант проявив форвард одеської команди – Олександр Рудик, який був визнаний найкращим гравцем ліги у цьому сезоні. Важливу роль у перемозі також відіграв Максим Волков, що ввійшов до символічної кращої п'ятірки чемпіонату представників Одеської команди.

Капітан команди отримує кубок. Фото: Одеська міська рада

Впевнено перемігши у фіналі, команда з Пущі-Водиці підтвердила свій статус сильного колективу та заслужено отримала звання чемпіонів в Українській юнацькій баскетбольній лізі.

Нагадаємо, на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги, одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті), гравці з Одеси виявились сильнішими.

Також у Каунасі, Литовській Республіці, з 13 по 14 травня відбулися змагання на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. В них взяли участь 178 спортсменів із 16 країн Європи, включаючи й представника з Одеси.