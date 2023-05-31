Одесские баскетболисты стали победителем во всеукраинской лиге

Одесская баскетбольная команда Фото: Одесский городской совет

Команда Одесской спорт школы им. Литвака заслуженно завоевала чемпионство во всеукраинской юношеской баскетбольной лиге. Решающий матч прошел в Пуще-Водице.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В напряженном финальном противостоянии одесская команда СДЮШОР им. Литвака Б.Д. смогла обыграть столичный коллектив СДЮШОР-Адмиралс со счетом 75:68.

Недюжинные навыки и талант проявил форвард одесской команды — Александр Рудык, признанный лучшим игроком лиги в этом сезоне. Важную роль в победе также сыграл вошедший в символическую лучшую пятерку чемпионата представителей Одесской команды Максим Волков.

Капитан команды получает кубок. Фото: Одесский городской совет

Уверенно победив в финале, команда из Пущи-Водицы подтвердила свой статус сильного коллектива и получила звание чемпионов в Украинской юношеской баскетбольной лиге.

Напомним, на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.

Также в Каунасе, Литовской Республике с 13 по 14 мая состоялись соревнования на Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В них приняли участие 178 спортсменов из 16 стран Европы, включая представителя из Одессы.