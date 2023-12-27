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Одеські бійці на Херсонщині знищили ворожих кулеметників за допомогою FPV-дрона

27 грудня 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські бійці на Херсонщині знищили ворожих кулеметників за допомогою FPV-дрона
Знищені позиції росіян. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Воїни одеської 11 бригади ім. М. Грушевського оприлюднили відео знищення позицій російських кулеметників на окупованій Херсонщині. Бійцям вдалося ліквідувати ворога за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомили у Силах оборони півня України.

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"Кулеметний розрахунок окупантів уражено дроном-камікадзе оператором БпЛА 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Херсонщині", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що важливою частиною таких операцій є використання передових технологій аеророзвідки, що забезпечують точні дані про місця скупчення окупантів. Це дозволяє українським військовим ретельно планувати дії й мінімізувати ризики для власних сил.

Українські дрони нищать росіян

Нагадаємо, на одній з ділянок фронту, де оператор безпілотного літального апарату зумів зупинити спробу штурмових дій з боку окупантів.

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як працює безпілотний літальний апарат "Вампір". Він здатен нести вибухівку на відстань щонайменше 15 кілометрів.

Додамо, що в мережі з'явилось відео точного влучання українського дрона-камікадзе в російський танк. Екіпаж танку розбігся у різні боки.

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