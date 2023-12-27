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Одесские бойцы на Херсонщине уничтожили вражеских пулеметчиков с помощью FPV-дрона

27 декабря 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские бойцы на Херсонщине уничтожили вражеских пулеметчиков с помощью FPV-дрона
Уничтожены позиции россиян. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Воины одесской 11 бригады им. Грушевского обнародовали видео уничтожение позиций российских пулеметчиков на оккупированной Херсонщине. Бойцам удалось ликвидировать врага с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщили в Силах обороны петуха Украины.

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"Пулеметный расчет оккупантов поражен дроном-камикадзе оператором БпЛА 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Отметим, что важной частью таких операций является использование передовых технологий аэроразведки, обеспечивающих точные данные о местах скопления оккупантов. Это позволяет украинским военным тщательно планировать действия и минимизировать риски для своих сил.

Украинские дроны уничтожают россиян

Напомним, на одном из участков фронта, где оператор беспилотного летательного аппарата сумел остановить попытку штурмовых действий со стороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.

В сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

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