Одеські бійці ТрО проводять навчання з СПГ — деталі

Момент навчання військових. Фото: скриншот

Одеські воїни 126 бригади територіальної оборони з перших місяців війни звільняють Україну на південному напрямку. Наразі військові проходять тренування з протитанковими гранатометами, щоб влучніше знищувати ворога.

Про це на своїй сторінці у Facebook 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса.

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навчитися правильно використовувати гранатомет;

точно прицілюватися;

влучно вимірювати відстань в умовах бойових дій;

навчитися перезаряджати зброю.

Крім того, військовослужбовці проходять систематичну навчальну підготовку, тренування та вправи зі спеціальною технікою.

"Це дозволяє зберігати та підвищувати навички володіння гранатометом, а також розвивати координацію та вміння працювати в команді для досягнення максимальної ефективності в бойових умовах", — йдеться у повідомленні військових.

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Також ми писали, що у ніч проти 12 грудня в Одеській області лунала тривала повітряна тривога. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе, на жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру.