Одеські бійці ТрО проводять навчання з СПГ — деталі
Одеські воїни 126 бригади територіальної оборони з перших місяців війни звільняють Україну на південному напрямку. Наразі військові проходять тренування з протитанковими гранатометами, щоб влучніше знищувати ворога.
Про це на своїй сторінці у Facebook 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса.
Чому навчаються військові
- навчитися правильно використовувати гранатомет;
- точно прицілюватися;
- влучно вимірювати відстань в умовах бойових дій;
- навчитися перезаряджати зброю.
Крім того, військовослужбовці проходять систематичну навчальну підготовку, тренування та вправи зі спеціальною технікою.
"Це дозволяє зберігати та підвищувати навички володіння гранатометом, а також розвивати координацію та вміння працювати в команді для досягнення максимальної ефективності в бойових умовах", — йдеться у повідомленні військових.
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Також ми писали, що у ніч проти 12 грудня в Одеській області лунала тривала повітряна тривога. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе, на жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру.
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