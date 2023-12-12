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Одеські бійці ТрО проводять навчання з СПГ — деталі

12 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські бійці ТрО проводять навчання з СПГ — деталі
Момент навчання військових. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські воїни 126 бригади територіальної оборони з перших місяців війни звільняють Україну на південному напрямку. Наразі військові проходять тренування з протитанковими гранатометами, щоб влучніше знищувати ворога. 

Про це на своїй сторінці у Facebook 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса.

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  • навчитися правильно використовувати гранатомет;
  • точно прицілюватися;
  • влучно вимірювати відстань в умовах бойових дій; 
  • навчитися перезаряджати зброю. 

Крім того, військовослужбовці проходять систематичну навчальну підготовку, тренування та вправи зі спеціальною технікою.

"Це дозволяє зберігати та підвищувати навички володіння гранатометом, а також розвивати координацію та вміння працювати в команді для досягнення максимальної ефективності в бойових умовах", — йдеться у повідомленні військових. 

Нагадаємо, найчисленніший вид Збройних сил України — Сухопутні війська — сьогодні, 12 грудня, відзначає своє професійне свято. З чого складаються Сухопутні війська, який внесок вони зробили у відбиття російської агресії — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що у ніч проти 12 грудня в Одеській області лунала тривала повітряна тривога. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе, на жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру.

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