Одесские бойцы ТрО проводят обучение по СПГ — детали
Одесские воины 126 бригады территориальной обороны с первых месяцев войны освобождают Украину на южном направлении. В настоящее время военные проходят тренировки с противотанковыми гранатометами, чтобы точнее уничтожать врага.
Об этом на своей странице в Facebook 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса.
Чему учатся военные
- научиться правильно использовать гранатомет;
- точно прицеливаться;
- точно измерять расстояние в условиях боевых действий;
- научиться перезаряжать оружие.
Кроме того, военнослужащие проходят систематическую обучающую подготовку, тренировки и упражнения со специальной техникой.
"Это позволяет сохранять и повышать навыки владения гранатометом, а также развивать координацию и умение работать в команде для достижения максимальной эффективности в боевых условиях", — говорится в сообщении военных.
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