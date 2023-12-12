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Одесские бойцы ТрО проводят обучение по СПГ — детали

12 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские бойцы ТрО проводят обучение по СПГ — детали
Момент обучения военным. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские воины 126 бригады территориальной обороны с первых месяцев войны освобождают Украину на южном направлении. В настоящее время военные проходят тренировки с противотанковыми гранатометами, чтобы точнее уничтожать врага.

Об этом на своей странице в Facebook 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса.

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  • научиться правильно использовать гранатомет;
  • точно прицеливаться;
  • точно измерять расстояние в условиях боевых действий;
  • научиться перезаряжать оружие.

Кроме того, военнослужащие проходят систематическую обучающую подготовку, тренировки и упражнения со специальной техникой.

"Это позволяет сохранять и повышать навыки владения гранатометом, а также развивать координацию и умение работать в команде для достижения максимальной эффективности в боевых условиях", — говорится в сообщении военных.

Напомним, самый многочисленный вид Вооруженных сил Украины — Сухопутные войска - сегодня, 12 декабря, отмечает свой профессиональный праздник. Из чего состоят Сухопутные войска, какой вклад они внесли в отражение российской агрессии — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что в ночь на 12 декабря в Одесской области звучала длительная воздушная тревога. Враг атаковал регион дронами-камикадзе, к сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

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