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Одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні: деталі

23 вересня 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні
Російський комплекс "Муром-М" на вежі мобільного зв'язку. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські воїни національної гвардії, які захищають країну на південному напрямку, знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Завдяки цьому пристрою окупанти проводили розвідку за бійцями ЗСУ.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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За інформацією військових, ліквідувати ворожу техніку, яка була розташована на вежі, вдалося завдяки FPV-дрону. Зазначимо, що це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений бійцями 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України за два місяці.

Що відомо про "Муром-М"

Це комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Стаціонарні версії "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із лінією бойового зіткнення. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.

Успіхи української армії

Нагадаємо, українські військові з кожним днем досягають успіхів на фронті. Вони прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області.

Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.

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