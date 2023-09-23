Одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні: деталі
Одеські воїни національної гвардії, які захищають країну на південному напрямку, знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Завдяки цьому пристрою окупанти проводили розвідку за бійцями ЗСУ.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
За інформацією військових, ліквідувати ворожу техніку, яка була розташована на вежі, вдалося завдяки FPV-дрону. Зазначимо, що це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений бійцями 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України за два місяці.
Що відомо про "Муром-М"
Це комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.
Стаціонарні версії "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із лінією бойового зіткнення. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.
Успіхи української армії
Нагадаємо, українські військові з кожним днем досягають успіхів на фронті. Вони прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області.
Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.