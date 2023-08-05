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Одеські бійці знищили ворожий спостережний комплекс

5 серпня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські нацгвардійці знищили ворожий "Муром-М"
Знищення ворожого комплексу "Муром-М": Фото: скриншот з відео 11 бригади
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські військові, які звільняють нашу країну на південному напрямку знищили російський "Муром-М". Завдяки цьому комплексу окупанти спостерігали за бійцями ЗСУ, після чого завдавали артилерійських ударів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією військових, ворожий спостережний комплекс було розміщено на мосту через річку Конку на Херсонщині.

"Бійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України точно вирахували координати ворожого засобу відеоспостереження і одним точним ударом нанесли вогневе ураження", — йдеться у повідомленні міськради.

https://t.me/odesacityofficial/20123

Що відомом про "Муром-М"

Це комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Стаціонарні версії "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із лінією бойового зіткнення. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

 

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