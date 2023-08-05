Одесские нацгвардейцы уничтожили вражеский "Муром-М"

Уничтожение вражеского комплекса "Муром-М": Фото: скриншот из видео 11 бригады

Одесские бойцы, освобождающие нашу страну на южном направлении, уничтожили российский "Муром-М". Благодаря этому комплексу оккупанты наблюдали за бойцами ВСУ, после чего наносили артиллерийские удары.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации военных, вражеский наблюдательный комплекс был размещен на мосту через реку Конку Херсонской области.

"Бойцы 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины точно вычислили координаты вражеского средства видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огненное поражение", — говорится в сообщении горсовета.

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Что известно о "Муром-М"

Это комплекс для круглосуточного автономного видео-тепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми движениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Сейчас россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.