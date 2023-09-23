Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге: детали arrow

Одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге: детали

23 сентября 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге
Российский комплекс "Муром-М" на башне мобильной связи. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские воины национальной гвардии, защищающие страну на южном направлении, уничтожили враждебный комплекс наблюдения "Муром-М". Благодаря этому устройству оккупанты проводили разведку за бойцами ВСУ.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:

По информации военных, ликвидировать вражескую технику, расположенную на башне, удалось благодаря FPV-дрону. Отметим, что это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М уничтожен бойцами 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины за два месяца.

Что известно о "Муром-М"

Это комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми движениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Удачи украинской армии

Напомним, украинские военные с каждым днем добиваются успехов на фронте. Они прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.

Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз