Одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге

Российский комплекс "Муром-М" на башне мобильной связи. Фото: скриншот с видео

Одесские воины национальной гвардии, защищающие страну на южном направлении, уничтожили враждебный комплекс наблюдения "Муром-М". Благодаря этому устройству оккупанты проводили разведку за бойцами ВСУ.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, ликвидировать вражескую технику, расположенную на башне, удалось благодаря FPV-дрону. Отметим, что это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М уничтожен бойцами 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины за два месяца.

Что известно о "Муром-М"

Это комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми движениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Удачи украинской армии

Напомним, украинские военные с каждым днем добиваются успехов на фронте. Они прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.

Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.