Одеські будівельники відновлюють села в Херсонській області

Зруйнований будинок на Херсонщині. Фото: Одеська ОВА

Третій тиждень команда будівельників з Одещини відновлює села в Херсонській області. Роботи тривають в рамках проєкту "Пліч-о-пліч".

Про це повідомляє Одеська РВА.

Читайте також:

На Херсонщині відновлюють три села

У селі Киселівка, що входить до Чорнобаївської територіальної громади, завершили заміну покрівлі на трьох житлових будинках. Паралельно з цим, тривають роботи зі заміни покрівлі ще в одному будинку.

Відновлення будинків. Фото: Одеська РВА

У Благодатному, також в межах Чорнобаївської територіальної громади, вдало відновили покрівлю одного з житлових будинків, і ще один будинок перебуває на етапі ремонтних робіт.

Будівельники відновлюють дах. Фото: Одеська РВА

В селі Новодмитрівка, що відноситься до Великоолександрівської територіальної громади, триває активний процес відновлення двох житлових будинків. В цьому контексті проводять монтаж покрівлі та ремонт фасаду.

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн для Великоолександрівської селищної ради та 3,5 млн грн для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн на відновлення об'єктів соціальної сфери.