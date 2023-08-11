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Одеські будівельники відновлюють села в Херсонській області

11 серпня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські будівельники відновлюють села в Херсонській області
Зруйнований будинок на Херсонщині. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третій тиждень команда будівельників з Одещини відновлює села в Херсонській області. Роботи тривають в рамках проєкту "Пліч-о-пліч". 

Про це повідомляє Одеська РВА. 

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У селі Киселівка, що входить до Чорнобаївської територіальної громади, завершили заміну покрівлі на трьох житлових будинках. Паралельно з цим, тривають роботи зі заміни покрівлі ще в одному будинку. 

Відновлення будинків. Фото: Одеська РВА
Відновлення будинків. Фото: Одеська РВА

У Благодатному, також в межах Чорнобаївської територіальної громади, вдало відновили покрівлю одного з житлових будинків, і ще один будинок перебуває на етапі ремонтних робіт. 

Будівельники відновлюють дах. Фото: Одеська РВА

В селі Новодмитрівка, що відноситься до Великоолександрівської територіальної громади, триває активний процес відновлення двох житлових будинків. В цьому контексті проводять монтаж покрівлі та ремонт фасаду.

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн для Великоолександрівської селищної ради та 3,5 млн грн для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн на відновлення об'єктів соціальної сфери.

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