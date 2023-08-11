Одесские строители восстанавливают села в Херсонской области
Третью неделю команда строителей из Одесчины восстанавливает села в Херсонской области. Работы продолжаются в рамках проекта "Бок о бок".
Об этом сообщает Одесский РВА.
В Херсонской области восстанавливают три села
В селе Киселевка, входящем в Чернобыевскую территориальную громаду, завершили замену кровли на трех жилых домах. Параллельно с этим продолжаются работы по замене кровли еще в одном доме.
В Благодатном, также в пределах Чернобыевской территориальной громады, удачно восстановили кровлю одного из жилых домов, и еще один дом находится на этапе ремонтных работ.
В селе Новодмитровка, относящееся к Великоалександровской территориальной общине, продолжается активный процесс восстановления двух жилых домов. В этом контексте производится монтаж кровли и ремонт фасада.
Напомним, Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн для Великоалександровского поселкового совета и 3,5 млн грн для Чернобаевского сельского совета. Кроме того, в планах еще выделить 15 млн. грн. из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн. грн. на восстановление объектов социальной сферы.