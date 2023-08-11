Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские строители восстанавливают села в Херсонской области arrow

Одесские строители восстанавливают села в Херсонской области

11 августа 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские строители восстанавливают села в Херсонской области
Разрушеный дом в Херсонской области. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третью неделю команда строителей из Одесчины восстанавливает села в Херсонской области. Работы продолжаются в рамках проекта "Бок о бок".

Об этом сообщает Одесский РВА.

Читайте также:

В Херсонской области восстанавливают три села

В селе Киселевка, входящем в Чернобыевскую территориальную громаду, завершили замену кровли на трех жилых домах. Параллельно с этим продолжаются работы по замене кровли еще в одном доме.

Восстановление домов. Фото: Одесская РВА
Восстановление домов. Фото: Одесская РВА

В Благодатном, также в пределах Чернобыевской территориальной громады, удачно восстановили кровлю одного из жилых домов, и еще один дом находится на этапе ремонтных работ.

Строители восстанавливают крышу. Фото: Одесская РВА

В селе Новодмитровка, относящееся к Великоалександровской территориальной общине, продолжается активный процесс восстановления двух жилых домов. В этом контексте производится монтаж кровли и ремонт фасада.

Напомним, Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн для Великоалександровского поселкового совета и 3,5 млн грн для Чернобаевского сельского совета. Кроме того, в планах еще выделить 15 млн. грн. из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн. грн. на восстановление объектов социальной сферы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз