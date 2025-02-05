Депутати Одеської міської ради на сесії. Фото: odesacityofficial

Одеська міська рада звернулася до голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера стосовно Швецької програми з будівництва сміттєпереробного заводу. Депутати просять внести зміни до проєкту регіонального плану управління відходами, аби повернути втрачений грант.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

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Звернення депутатів

Міськрада просить Олега Кіпера надати доручення Департаменту екології та природних ресурсів щодо впровадження кластерного підходу та сучасних європейських практик у сфері обробки відходів. Оскільки в місцевих бюджетах не передбачено коштів на будівництво сміттєпереробного заводу, а шведи відізвали грант, який планували нам надати.

"Закликаємо Вас ініціювати конструктивний діалог між Одеською ОВА, Одеською міською територіальною громадою та міжнародними партнерами для розробки ефективного механізму реалізації екологічної політики в регіоні", — йдеться у звернені депутатів.

Текст звернення депутатів Міської ради. Фото: odesacityofficial

Нагадаємо, нещодавно іноземні інвестори відмовили регіону у наданні гранту через непорозуміння з ОВА. Крім того, ми писали про те що Брістоль не реставруватимуть за державний кошт.

