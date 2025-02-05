Одеські депутати просять допомоги у глави ОВА — у чому причина
Одеська міська рада звернулася до голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера стосовно Швецької програми з будівництва сміттєпереробного заводу. Депутати просять внести зміни до проєкту регіонального плану управління відходами, аби повернути втрачений грант.
Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.
Звернення депутатів
Міськрада просить Олега Кіпера надати доручення Департаменту екології та природних ресурсів щодо впровадження кластерного підходу та сучасних європейських практик у сфері обробки відходів. Оскільки в місцевих бюджетах не передбачено коштів на будівництво сміттєпереробного заводу, а шведи відізвали грант, який планували нам надати.
"Закликаємо Вас ініціювати конструктивний діалог між Одеською ОВА, Одеською міською територіальною громадою та міжнародними партнерами для розробки ефективного механізму реалізації екологічної політики в регіоні", — йдеться у звернені депутатів.
Нагадаємо, нещодавно іноземні інвестори відмовили регіону у наданні гранту через непорозуміння з ОВА. Крім того, ми писали про те що Брістоль не реставруватимуть за державний кошт.
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