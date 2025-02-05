Одесский городской совет обратился к председателю областной военной администрации Олегу Киперу

Депутаты Одесского городского совета на сессии. Фото: odesacityofficial

Одесский городской совет обратился к главе областной военной администрации Олегу Киперу относительно Швецкой программы по строительству мусороперерабатывающего завода. Депутаты просят внести изменения в проект регионального плана управления отходами, чтобы вернуть потерянный грант.

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

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Обращение депутатов

Горсовет просит Олега Кипера дать поручение Департаменту экологии и природных ресурсов по внедрению кластерного подхода и современных европейских практик в сфере обработки отходов. Поскольку в местных бюджетах не предусмотрены средства на строительство мусороперерабатывающего завода, а шведы отозвали грант, который планировали нам предоставить.

"Призываем Вас инициировать конструктивный диалог между Одесской ОГА, Одесской городской территориальной громадой и международными партнерами для разработки эффективного механизма реализации экологической политики в регионе", — говорится в обращении депутатов.

Текст обращения депутатов Городского совета. Фото: odesacityofficial

Напомним, недавно иностранные инвесторы отказали региону в предоставлении гранта из-за недоразумений с ОВА. Кроме того, мы писали о том, что Бристоль не будут реставрировать за государственный счет.