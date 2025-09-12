Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеські депутати виділять ще гроші на медицину та освіту

Одеські депутати виділять ще гроші на медицину та освіту

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 21:00
Одеса перерахує 200 мільйонів на освіту, медицину та соцзахист
Одеська мерія. Фото: Новини.LIVE

Освіта, медицина та допомога мобілізованим — саме на ці сфери Одеса планує спрямувати понад 200 мільйонів гривень з міського бюджету. Найбільше коштів отримає освіта — майже 100 мільйонів, з яких значна частина піде на харчування школярів.

Про це повідомили під час засідання комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

Реклама
Читайте також:

Куди підуть гроші

Додаткові гроші у міському бюджеті планують розподілити між трьома головними напрямами: закладами освіти, медичною сферою та соціальними виплатами. Освітня галузь отримає найбільший фінансовий ресурс, тоді як охорона здоров’я та соціальна політика також матимуть відчутне підсилення.

У сфері медицини призначення зростуть на 38,4 мільйона гривень. З них 15 мільйонів підуть на відшкодування вартості ліків для окремих груп населення, 9 мільйонів — на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів у лікарнях. Ще 7 мільйонів передбачили на вакцинацію дітей від вірусу папіломи, а 7,4 мільйона — на харчування пацієнтів.

Найбільше грошей планують направити в освіту — майже 98 мільйонів. Половина з цієї суми піде на муніципальні виплати працівникам освітньої сфери. На харчування учнів початкових класів виділять 46 мільйонів, а ще 1,6 мільйона — на безкоштовне харчування школярів із пільгових категорій.

Також Департамент праці та соціальної політики отримає додатково 32,4 мільйона гривень. З них 20 мільйонів підуть на допомогу мобілізованим із Одеси, 7,2 мільйона — на адресну допомогу, а 5 мільйонів — на підтримку ветеранів праці та війни.

Нагадаємо, ми писали, що у жовтні проведуть індексацію зарплат. Також ми повідомляли, що прокурор Одеської області прозвітував про роботу.

Одеса гроші Одеська область міська рада Новини Одеси бюджет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації