Одеса перерахує 200 мільйонів на освіту, медицину та соцзахист

Одеська мерія. Фото: Новини.LIVE

Освіта, медицина та допомога мобілізованим — саме на ці сфери Одеса планує спрямувати понад 200 мільйонів гривень з міського бюджету. Найбільше коштів отримає освіта — майже 100 мільйонів, з яких значна частина піде на харчування школярів.

Про це повідомили під час засідання комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

Куди підуть гроші

Додаткові гроші у міському бюджеті планують розподілити між трьома головними напрямами: закладами освіти, медичною сферою та соціальними виплатами. Освітня галузь отримає найбільший фінансовий ресурс, тоді як охорона здоров’я та соціальна політика також матимуть відчутне підсилення.

У сфері медицини призначення зростуть на 38,4 мільйона гривень. З них 15 мільйонів підуть на відшкодування вартості ліків для окремих груп населення, 9 мільйонів — на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів у лікарнях. Ще 7 мільйонів передбачили на вакцинацію дітей від вірусу папіломи, а 7,4 мільйона — на харчування пацієнтів.

Найбільше грошей планують направити в освіту — майже 98 мільйонів. Половина з цієї суми піде на муніципальні виплати працівникам освітньої сфери. На харчування учнів початкових класів виділять 46 мільйонів, а ще 1,6 мільйона — на безкоштовне харчування школярів із пільгових категорій.

Також Департамент праці та соціальної політики отримає додатково 32,4 мільйона гривень. З них 20 мільйонів підуть на допомогу мобілізованим із Одеси, 7,2 мільйона — на адресну допомогу, а 5 мільйонів — на підтримку ветеранів праці та війни.

