Прокуратура Одещини відзвітувала: понад 600 млн повернено в бюджет

Під час сесії обласної ради прокурор області звітував про роботу прокуратури за перше півріччя 2025 року. Він зазначив, що завдяки їхнім діям державі було відшкодовано понад 600 мільйонів гривень. Проте, депутати порушили питання щодо проданих пам'яток архітектури, де ціна могла бути вищою. Крім цього, було зазначено, що прокуратура не поспішає розслідувати ці справи.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання Одеської обласної ради.

Деталі скандалу

Один із депутатів зазначив, що деякі об’єкти були реалізовані за значно нижчою ціною, ніж їх реальна вартість. Це призвело до потенційних втрат для бюджету. Було наведено приклади продажу дач, ділянок та інших об’єктів, які були реалізовані за заниженою ціною.

"Я прослухав, що 656 мільйонів гривень повернули державі, але я хочу показати ще три випадки, де можна збільшити цю суму в рази. Перший — дача Морозліта, продана в 2018 році із заниженням на 56 мільйонів гривень. Другий — будинок прийомів, проданий у 2015 році на 100 мільйонів гривень дешевше, ніж ринкова ціна. І третій — 18 соток землі біля Палацу Спорта, які продали майже безкоштовно, а зараз там стоїть 30-поверховий будинок", — заявив Шкаровський.

У відповідь прокурор Андрій Сватко зазначив, що облпрокуратура максимально відкрита для депутатів і готова розглядати будь-які офіційні звернення. Він наголосив, що наразі не отримував інформації про ці порушення від депутатів, і закликав звертатися офіційно для розслідування.

"Я готовий розглянути будь-які питання. За цей час, який я тут працюю, жодної інформації з приводу того чи іншого порушення до обласної прокуратури не надійшло. Тому всіх чекаю в гості, буду радий будь-якій інформації, в якій ми в 100% законному порядку відпрацюємо і дамо відповідь", — заявив прокурор.

