Прокуратура Одесской области отчиталась: более 600 млн возвращено в бюджет

Во время сессии областного совета прокурор области отчитался о работе прокуратуры за первое полугодие 2025 года. Он отметил, что благодаря их действиям государству было возмещено более 600 миллионов гривен. Однако, депутаты подняли вопрос о проданных памятников архитектуры, где цена могла быть выше. Кроме этого, было отмечено, что прокуратура не спешит расследовать эти дела.

Детали скандала

Один из депутатов отметил, что некоторые объекты были реализованы по значительно более низкой цене, чем их реальная стоимость. Это привело к потенциальным потерям для бюджета. Были приведены примеры продажи дач, участков и других объектов, которые были реализованы по заниженной цене.

"Я прослушал, что 656 миллионов гривен вернули государству, но я хочу показать еще три случая, где можно увеличить эту сумму в разы. Первый — дача Морозлита, проданная в 2018 году с занижением на 56 миллионов гривен. Второй — дом приемов, проданный в 2015 году на 100 миллионов гривен дешевле, чем рыночная цена. И третий — 18 соток земли возле Дворца Спорта, которые продали почти бесплатно, а сейчас там стоит 30-этажный дом", — заявил Шкаровский.

В ответ прокурор Андрей Сватко отметил, что облпрокуратура максимально открыта для депутатов и готова рассматривать любые официальные обращения. Он отметил, что пока не получал информации об этих нарушениях от депутатов, и призвал обращаться официально для расследования.

"Я готов рассмотреть любые вопросы. За это время, которое я здесь работаю, никакой информации по поводу того или иного нарушения в областную прокуратуру не поступило. Поэтому всех жду в гости, буду рад любой информации, в которой мы в 100% законном порядке отработаем и дадим ответ", — заявил прокурор.

