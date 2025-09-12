Обрезка аварийных деревьев в Одессе 2025-2026 - расходы и планы

Коммунальщик обрезает дерево. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

В горсовете утвердили новую программу ухода за деревьями возле жилых домов. Она рассчитана на 2025-2026 годы и предусматривает значительное увеличение финансирования. Более 10 миллионов гривен распределят между райадминистрациями для обрезки и удаления аварийных деревьев.

Об этом Новини.LIVE узнали из комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Обрезка деревьев

В Одессе приняли решение увеличить расходы на обрезку и вырубку аварийных деревьев возле многоэтажек. Отныне работы будут выполнять не централизованно, а на уровне районных администраций. Это, по словам чиновников, позволит быстрее реагировать на обращения жителей.

Сколько средств выделяют

На 2025-2026 годы предусмотрены следующие суммы:

Киевская райадминистрация — 1,5 млн грн в 2025 году и 2 млн грн в 2026-м,

Хаджибейская — 1,7 млн грн и 2 млн грн соответственно,

Приморская — по 2,2 млн грн в каждом году,

Пересыпская — 3 млн грн в 2026 году.

Всего на эти цели город направит почти 13 миллионов гривен.

