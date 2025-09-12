Видео
Главная Одесса Миллионы на распил — в Одессе будут обрезать аварийные деревья

Миллионы на распил — в Одессе будут обрезать аварийные деревья

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 09:15
Обрезка аварийных деревьев в Одессе 2025-2026 - расходы и планы
Коммунальщик обрезает дерево. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

В горсовете утвердили новую программу ухода за деревьями возле жилых домов. Она рассчитана на 2025-2026 годы и предусматривает значительное увеличение финансирования. Более 10 миллионов гривен распределят между райадминистрациями для обрезки и удаления аварийных деревьев.

Об этом Новини.LIVE узнали из комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте также:

Обрезка деревьев

В Одессе приняли решение увеличить расходы на обрезку и вырубку аварийных деревьев возле многоэтажек. Отныне работы будут выполнять не централизованно, а на уровне районных администраций. Это, по словам чиновников, позволит быстрее реагировать на обращения жителей.

Сколько средств выделяют

На 2025-2026 годы предусмотрены следующие суммы:

  • Киевская райадминистрация — 1,5 млн грн в 2025 году и 2 млн грн в 2026-м,
  • Хаджибейская — 1,7 млн грн и 2 млн грн соответственно,
  • Приморская — по 2,2 млн грн в каждом году,
  • Пересыпская — 3 млн грн в 2026 году.

Всего на эти цели город направит почти 13 миллионов гривен.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области обнаружили миллионные нарушения на госзакупках. Также мы писали, что в одной из ЖКС Одессы обнаружили серьезные нарушения.

Одесса деньги Одесская область Новости Одессы бюджет коммунальные службы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
