Нарушений на миллион — в Одессе проверили один из ЖКСов

Нарушений на миллион — в Одессе проверили один из ЖКСов

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 17:41
Нарушения в КП "Черноморский" на более чем миллион гривен
Коммунальщики подметают улицу. Фото: Одесский городской совет

Во время проверки деятельности КП "Черноморский" в Одессе аудиторы нашли финансовые нарушения на более 1,3 млн гривен. Делом заниматься правоохранители, а предприятие должно устранить все нарушения.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Результаты проверки

Результаты проверки

КП "Черноморский, которое занимается предоставлением коммунальных услуг в Киевском районе города, не начислило оплату за услуги по содержанию домов и придомовых территорий по 28 домам. Из-за этого предприятие недополучило более 580 тыс. грн. Это нарушение уже устранили.

Кроме того, подписанные акты на выполненные работы частным подрядчиком приняли без подтверждений от представителей КП, что повлекло потери более 208 тыс. грн. Также аудиторы зафиксировали завышение стоимости текущего ремонта на более 159 тыс. грн — и эта проблема тоже исправлена.

Еще одно нарушение касалось учета имущества: в балансе предприятия отметили нежилое здание, которым фактически не пользуются. Это завысило активы почти на 330 тыс. грн.

Кроме финансовых нарушений, аудиторы обнаружили недостатки в публичных закупках. На ответственное лицо составили протокол за административное правонарушение. Все выявленные нарушения должны быть устранены, а материалы ревизии переданы правоохранителям для дальнейшей проверки.

Напомним, мы писали, что в Одессе построят новую площадку для мусора. Также, мы сообщали, что в Одессе задержали сотрудника ТЦК, который требовал взятку у гражданского.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
