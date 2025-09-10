Відео
Порушень на мільйон — в Одесі перевірили одне з ЖКСів

Дата публікації: 10 вересня 2025 17:41
Порушення в КП «Чорноморський» на понад мільйон гривень
Комунальники підмітають вулицю. Фото: Одеська міська рада

Під час перевірки діяльності КП "Чорноморський" в Одесі аудитори знайшли фінансові порушення на понад 1,3 млн гривень. Справою займатися правоохоронці, а підприємство має усунути всі порушення.

Про це повідомили в Південному офісі Держаудитслужби.

Читайте також:

Результати перевірки

КП "Чорноморський, яке займається наданням комунальних послуг у Київському районі міста, не нарахувало оплату за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій по 28 будинках. Через це підприємство недоотримало понад 580 тис. грн. Це порушення вже усунули.

Крім того, підписані акти на виконані роботи приватним підрядником прийняли без підтверджень від представників КП, що спричинило втрати понад 208 тис. грн. Також аудитори зафіксували завищення вартості поточного ремонту на понад 159 тис. грн — і ця проблема теж виправлена.

Ще одне порушення стосувалося обліку майна: у балансі підприємства зазначили нежитлову будівлю, якою фактично не користуються. Це завищило активи на майже 330 тис. грн.

Окрім фінансових порушень, аудитори виявили недоліки у публічних закупівлях. На відповідальну особу склали протокол за адміністративне правопорушення. Всі виявлені порушення мають бути усунені, а матеріали ревізії передані правоохоронцям для подальшої перевірки.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі збудують новий майданчик для сміття. Також, ми повідомляли, що в Одесі затримали співробітника ТЦК, який вимагав хабар у цивільного.

Одеса Одеська область Новини Одеси послуги комунальні служби
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
