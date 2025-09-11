Аудит госзакупок в Одессе: нарушения на 285 миллионов

Строительство водопровода. Фото иллюстративное; Агентство восстановления

В Одесской области аудиторы проверили государственные закупки и выявили многочисленные нарушения. Часть из них привела к финансовым потерям в учебных заведениях и предприятиях. Материалы проверок уже переданы правоохранителям.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Детали проверок

В первом полугодии 2025 года аудиторы проверили 44 закупки в Одесской области. Общая ожидаемая стоимость этих процедур составила более 285 миллионов гривен. Большинство нарушений касались строительно-ремонтных работ. Так, в одном из одесских университетов подрядчик завысил объемы работ более чем на 200 тысяч гривен. Контрольные обследования подтвердили эти факты, что повлекло финансовые потери учебного заведения.

Проблемы выявили и в закупках электроэнергии. В одном из акционерных обществ поставщик безосновательно повысил стоимость киловатт-часа, из-за чего предприятие переплатило более 548 тысяч гривен. Аудиторы также зафиксировали процедурные недостатки при закупках в рамках программы Ukraine Facility, в частности нечеткие требования относительно происхождения товаров и хранения документов.

Эти ошибки не привели к финансовым потерям и указывают на несоблюдение международных обязательств Украины перед ЕС. Материалы проверок аудиторы передали в правоохранительные органы.

