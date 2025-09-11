Відео
Перевірка держзакупівель на Одещині — мільйонні порушення

Перевірка держзакупівель на Одещині — мільйонні порушення

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:53
Аудит держзакупівель в Одесі: порушення на 285 мільйонів
Будівництво водогону. Фото ілюстративне; Агенство відновлення

В Одеській області аудитори перевірили державні закупівлі і виявили численні порушення. Частина з них призвела до фінансових втрат у навчальних закладах та підприємствах. Матеріали перевірок уже передано правоохоронцям.

Про це повідомили в Південному офісі Держаудитслужби.

Читайте також:

Деталі перевірок

У першому півріччі 2025 року аудитори перевірили 44 закупівлі в Одеській області. Загальна очікувана вартість цих процедур становила понад 285 мільйонів гривень. Більшість порушень стосувалися будівельно-ремонтних робіт. Так, в одному з одеських університетів підрядник завищив обсяги робіт більш ніж на 200 тисяч гривень. Контрольні обстеження підтвердили ці факти, що спричинило фінансові втрати навчального закладу.

Проблеми виявили й у закупівлях електроенергії. В одному з акціонерних товариств постачальник безпідставно підвищив вартість кіловат-години, через що підприємство переплатило понад 548 тисяч гривень. Аудитори також зафіксували процедурні недоліки під час закупівель у межах програми Ukraine Facility, зокрема нечіткі вимоги щодо походження товарів та зберігання документів.

Ці помилки не призвели до фінансових втрат та вказують на недотримання міжнародних зобов’язань України перед ЄС. Матеріали перевірок аудитори передали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в одному із ЖКС Одеси виявили фінансові порушення. Також ми писали, що у НАЗК прокоментували перевірку статків одного із генералів СБУ.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
