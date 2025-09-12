Обрізка аварійних дерев в Одесі 2025–2026 – витрати і плани

Мільйони на розпил — в Одесі обрізатимуть аварійні дерева
У міськраді затвердили нову програму догляду за деревами біля житлових будинків. Вона розрахована на 2025–2026 роки та передбачає значне збільшення фінансування. Понад 10 мільйонів гривень розподілять між райадміністраціями для обрізки й видалення аварійних дерев.
Обрізка дерев
В Одесі ухвалили рішення збільшити витрати на обрізку та вирубку аварійних дерев біля багатоповерхівок. Відтепер роботи будуть виконувати не централізовано, а на рівні районних адміністрацій. Це, за словами чиновників, дозволить швидше реагувати на звернення мешканців.
Скільки коштів виділяють
На 2025–2026 роки передбачені такі суми:
- Київська райадміністрація — 1,5 млн грн у 2025 році та 2 млн грн у 2026-му,
- Хаджибейська — 1,7 млн грн і 2 млн грн відповідно,
- Приморська — по 2,2 млн грн у кожному році,
- Пересипська — 3 млн грн у 2026 році.
Загалом на ці потреби місто спрямує майже 13 мільйонів гривень.
