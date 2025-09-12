Відео
Головна Одеса Мільйони на розпил — в Одесі обрізатимуть аварійні дерева

Мільйони на розпил — в Одесі обрізатимуть аварійні дерева

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 09:15
Обрізка аварійних дерев в Одесі 2025–2026 – витрати і плани
Комунальник обрізає дерево. Фото ілюстративне: ЖКС Одеси

У міськраді затвердили нову програму догляду за деревами біля житлових будинків. Вона розрахована на 2025–2026 роки та передбачає значне збільшення фінансування. Понад 10 мільйонів гривень розподілять між райадміністраціями для обрізки й видалення аварійних дерев.

Про це Новини.LIVE дізналися із комісії з питань житлово-комунального господарства.

Читайте також:

Обрізка дерев

В Одесі ухвалили рішення збільшити витрати на обрізку та вирубку аварійних дерев біля багатоповерхівок. Відтепер роботи будуть виконувати не централізовано, а на рівні районних адміністрацій. Це, за словами чиновників, дозволить швидше реагувати на звернення мешканців.

Скільки коштів виділяють

На 2025–2026 роки передбачені такі суми:

  • Київська райадміністрація — 1,5 млн грн у 2025 році та 2 млн грн у 2026-му,
  • Хаджибейська — 1,7 млн грн і 2 млн грн відповідно,
  • Приморська — по 2,2 млн грн у кожному році,
  • Пересипська — 3 млн грн у 2026 році.

Загалом на ці потреби місто спрямує майже 13 мільйонів гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виявили мільйонні порушення на держзакупівлях. Також ми писали, що в одному із ЖКС Одеси виявили серйозні порушення.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
