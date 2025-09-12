Одесса перечислит 200 миллионов на образование, медицину и соцзащиту

Одесская мэрия. Фото: Новини.LIVE

Образование, медицина и помощь мобилизованным — именно на эти сферы Одесса планирует направить более 200 миллионов гривен из городского бюджета. Больше всего средств получит образование — почти 100 миллионов, из которых значительная часть пойдет на питание школьников.

Об этом сообщили во время заседания комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.

Куда пойдут деньги

Дополнительные деньги в городском бюджете планируют распределить между тремя главными направлениями: учебными заведениями, медицинской сферой и социальными выплатами. Образовательная отрасль получит наибольший финансовый ресурс, тогда как здравоохранение и социальная политика также получат ощутимое усиление.

В сфере медицины назначения вырастут на 38,4 миллиона гривен. Из них 15 миллионов пойдут на возмещение стоимости лекарств для отдельных групп населения, 9 миллионов — на оплату медикаментов и перевязочных материалов в больницах. Еще 7 миллионов предусмотрели на вакцинацию детей от вируса папилломы, а 7,4 миллиона — на питание пациентов.

Больше всего денег планируют направить в образование — почти 98 миллионов. Половина из этой суммы пойдет на муниципальные выплаты работникам образовательной сферы. На питание учеников начальных классов выделят 46 миллионов, а еще 1,6 миллиона — на бесплатное питание школьников из льготных категорий.

Также Департамент труда и социальной политики получит дополнительно 32,4 миллиона гривен. Из них 20 миллионов пойдут на помощь мобилизованным из Одессы, 7,2 миллиона — на адресную помощь, а 5 миллионов — на поддержку ветеранов труда и войны.

