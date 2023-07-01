Відбір на олімпіаду-2024 триває

Змагання з фехтування. Фото: НОК

Збірна України з фехтування здобула дві перемоги у рамках олімпійського відбору та зайняла 9 місце у рейтингу. У загальному заліку команда має 89 очок.

Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету в Одеській області.

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У відбірковому турі Україну представляли одеситки Олена Кравацька, Аліна Комашук та переможниця Європейських ігор-2023 в особистому турнірі Ольга Харлан.

Система відбору в Париж-2024

Відбір на Олімпійські ігри-2024 відбувається у два етапи: на першому (3 квітня 2023 — 1 квітня 2024) за підсумками серії змагань визначаються кращі команди та спортсмени за рейтингом, на другому — спортсмени добираються за зональними турнірами.

Також на 3 Європейських іграх у Польщі фехтувальники з Миколаївщини розіграли нагороди в командних змаганнях у жіночій рапірі та чоловічій шаблі. За повідомленням НОК, представники області замкнули ТОП-6.

Зазначимо, що у нижній частині сітки українські рапіристки перемогли іспанок та поступилися Польщі. А четвірка шаблістів стартувала з перемоги над Болгарією, але у чвертьфіналі поступилася майбутньому чемпіону Франції.

Нагадаємо, одеська спортсменка Рената Подолян, яка здобула право виступити на чемпіонаті світу з тхеквондо у Баку, буде змушена пропустити змагання. Зараз дівчина перебуває у складі збірної України в Італії, де готується до своїх міжнародних виступів. Однак, заборона українським національним командам змагатися з представниками Росії та Білорусі перешкоджає їй взяти участь у чемпіонаті світу.