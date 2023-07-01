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Одесские фехтовальщицы провели второй этап отбора на Олимпиаду-2024

1 июля 2023 17:30
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Отбор на олимпиаду-2024 продолжается
Соревнования по фехтованию. Фото: НОК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сборная Украины по фехтованию одержала две победы в рамках олимпийского отбора и заняла 9-е место в рейтинге. В общем зачете команда имеет 89 очков.

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета в Одесской области.

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В отборочном туре Украину представляли одесситки Елена Кровацкая, Алина Комашук и победительница Европейских игр-2023 в личном турнире Ольга Харлан.

Система отбора в Париж-2024

Отбор на Олимпийские игры-2024 проходит в два этапа: на первом (3 апреля 2023 — 1 апреля 2024) по итогам серии соревнований определяются лучшие команды и спортсмены по рейтингу, на втором — спортсмены добираются по зональным турнирам.

Также на 3 Европейских играх в Польше фехтовальщики из Николаева разыграли награды в командных соревнованиях в женской рапире и мужской сабле. По сообщению НОК, представители области заперли ТОП-6.

Отметим, что в нижней части сетки украинские рапиристки победили испанок и уступили Польше. А четверка саблистов стартовала с победы над Болгарией, но в четвертьфинале уступила будущему чемпиону Франции.

Напомним, одесская спортсменка Рената Подолян, получившая право выступить на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, будет вынуждена пропустить соревнование. В настоящее время девушка находится в составе сборной Украины в Италии, где готовится к своим международным выступлениям. Однако запрет украинским национальным командам соревноваться с представителями России и Беларуси препятствует ей принять участие в чемпионате мира.

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