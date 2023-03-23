Одеські громадські діячі запропонували варіанти благоустрою Катерининської площі

Одесити можуть додати свої рекомендації

Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проведуть архітектурний конкурс. Втім громадські організації вже пропонують свої варіанти, для покращення міста.

Про це повідомляє Urban Buro.

В межах проєкту пропонується охопити ділянку від Катерининської площі, до Сабанєєва мосту та Міського саду. Автори пропонують розробити міні кільце для організації руху, зробити простір для відпочинку та встановити антипаркувальні засоби й відокремити велодоріжку.

"Вам може здатися, що проєкт не закінчений і це правда! Бо далі нам потрібна ваша думка! Долучайтеся до проєктування і висловлюйте вашу думку", — йдеться в повідомленні.

Реконструкція Катерининської площі

Зазначимо, що в день коли на сесії міської ради ухвалили рішення про демонтаж скандальної Катерини ІІ, дизайнери одразу запропонували концепцію органіці простору площі. Головною ідеєю проєкту є збільшення пішохідної частини площі й додавання нових місць для сидіння.

Також додаються нові дерева обабіч площі, але так, щоб не перекривати вид на фонтан, на Дюка, та з Дюка на фонтан. Сама площа може використовуватись для концертів та ярмарок. Залишається проїзд у Воронцовський провулок та місця для паркування вздовж будівель. Для зручного заїзду у двори через пішохідну зону планують поставити автоматичні підземні боларди.

Одеська мерія провела відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Вже можна переглянути, як на думку архітекторів має виглядати центральна площа міста.