Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесские общественные деятели предложили варианты благоустройства Екатерининской площади arrow

Одесские общественные деятели предложили варианты благоустройства Екатерининской площади

23 марта 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситы могут добавить свои рекомендации
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Екатерининскую площадь в Одессе планируют реконструировать. В городе будет проведен архитектурный конкурс. Впрочем, общественные организации уже предлагают свои варианты, для улучшения города.

Об этом сообщает Urban Buro.

Читайте также:

В рамках проекта предлагается охватить участок от Екатерининской площади до Сабанеева моста и Городского сада. Авторы предлагают разработать мини кольцо для организации движения, сделать простор для отдыха и установить антипарковые средства и отделить велодорожку.

"Вам может показаться, что проект не закончен и это правда! Потому что дальше нам нужно ваше мнение! Присоединяйтесь к проектированию и высказывайте ваше мнение", — говорится в сообщении.

Реконструкция Екатерининской площади

Отметим, что в день, когда на сессии городского совета приняли решение о демонтаже скандальной Екатерины II, дизайнеры сразу предложили концепцию органике пространства площади. Главной идеей проекта является увеличение пешеходной части площади и добавление новых сидений.

Также добавляются новые деревья с обеих сторон площади, но так, чтобы не перекрывать вид на фонтан, на Дюка, и из Дюка на фонтан. Сама площадь может использоваться для концертов и ярмарки. Остается проезд в Воронцовский переулок и парковочные места вдоль зданий. Для удобного въезда во дворы через пешеходную зону планируют поставить автоматические подземные боларды.

Пространство площади реорганизуют

Одесская мэрия провела открытый конкурс на лучший проект по благоустройству Театральной площади. Уже можно увидеть, как по мнению архитекторов должна выглядеть центральная площадь города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:28 Власти Венгрии заявили, что не арестуют путина, если тот приедет в страну

Эксклюзив

15:26Когда Си Цзиньпин поговорит с Зеленским: прогноз эксперта

15:25 ПриватБанк запустил кредитную программу для экспортеров

15:25 Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

15:15 Вита Семеренко победила в гонке на турнире по биатлону

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:04 Схемы нелегального выезда за границу: СБУ сообщила о подозрении организаторам

14:59 Синоптики прогнозируют на завтра дожди только в трех областях

14:59 ​​Прессекретарь ВС Игнат объяснил, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители

Новина з фото

14:51 В Киеве мать с младенцем жила в заброшенной недостройке: ужасающие фото

Эксклюзив

14:45Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024

Новина з відео

14:31 Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин

Новина з відео

14:09 Братчук сообщил, в каком состоянии пострадавший от ракетного удара по Одессе

Новина з відео

13:54 Зеленский посетил разрушенное оккупантами село в Херсонской области

Новина з відео

13:44 Количество ракетоносителей в Черном море возросло: в ОК "Юг" сообщили о приоритетных целях рф

Новина з відео

13:20 Рыбалка почти на миллион: правоохранители Одесчины разоблачили браконьера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:18 Украинские пограничники показали, как сдерживают врага в Бахмуте: в городе продолжаются уличные бои

Новина з відео

12:58 Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Новина з відео

12:50 Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

Новина з відео

11:30 Одесские электрики спасают аистов от поражений током

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Актуальное по теме

None 23 Март 15:28

Власти Венгрии заявили, что не арестуют путина, если тот приедет в страну

None 23 Март 15:29

ПриватБанк запустил кредитную программу для экспортеров

None 23 Март 15:25

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

None 23 Март 15:20

Вита Семеренко победила в гонке на турнире по биатлону

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB