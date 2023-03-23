Одесские общественные деятели предложили варианты благоустройства Екатерининской площади

Одесситы могут добавить свои рекомендации

Екатерининскую площадь в Одессе планируют реконструировать. В городе будет проведен архитектурный конкурс. Впрочем, общественные организации уже предлагают свои варианты, для улучшения города.

Об этом сообщает Urban Buro.

В рамках проекта предлагается охватить участок от Екатерининской площади до Сабанеева моста и Городского сада. Авторы предлагают разработать мини кольцо для организации движения, сделать простор для отдыха и установить антипарковые средства и отделить велодорожку.

"Вам может показаться, что проект не закончен и это правда! Потому что дальше нам нужно ваше мнение! Присоединяйтесь к проектированию и высказывайте ваше мнение", — говорится в сообщении.

Реконструкция Екатерининской площади

Отметим, что в день, когда на сессии городского совета приняли решение о демонтаже скандальной Екатерины II, дизайнеры сразу предложили концепцию органике пространства площади. Главной идеей проекта является увеличение пешеходной части площади и добавление новых сидений.

Также добавляются новые деревья с обеих сторон площади, но так, чтобы не перекрывать вид на фонтан, на Дюка, и из Дюка на фонтан. Сама площадь может использоваться для концертов и ярмарки. Остается проезд в Воронцовский переулок и парковочные места вдоль зданий. Для удобного въезда во дворы через пешеходную зону планируют поставить автоматические подземные боларды.

Одесская мэрия провела открытый конкурс на лучший проект по благоустройству Театральной площади. Уже можно увидеть, как по мнению архитекторов должна выглядеть центральная площадь города.