Комунальникам Одеси дозволять застосовувати гуманітарні автобуси

Гуманітарні автобуси. Фото: скриншот

Комунальні підприємства зможуть використовувати для перевезення пасажирів громадський транспорт, отриманий як гуманітарну допомогу. Відповідний законопроєкт Верховна Рада підтримала в першому читанні.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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В автопарку КП "Одесміськелектротранс" стоять 20 комфортних автобусів Mercedes, переданих нам порідненими містами Регенсбург і Стамбул, які міськрада не мала права випустити на маршрути. Загалом в українських містах простоює понад 300 таких транспортних засобів.

Як ініціювали законопроєкт

Міськрада ще навесні 2024 року звернулася до Міністерства інфраструктури України щодо цієї проблеми. У підсумку Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт №12177-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану". Таку ініціативу підтримали 288 народних депутатів.

"Тепер звертаємося до парламенту з проханням якнайшвидше розглянути цей законопроєкт у другому читанні!" — каже мер Одеси Геннадій Труханов.

Аби гуманітарні автобуси почали перевозити одеситів, необхідно, щоб законопроєкт ухвалили у другому та третьому читаннях. Тому коли саме транспорт вийде на маршрути, поки невідомо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни в русі поїздів до Ужгорода. А також про те, хто не має права на проїзд в громадському транспорті.