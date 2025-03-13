Коммунальщикам Одессы разрешат применять гуманитарные автобусы

Гуманитарные автобусы. Фото: скриншот

Коммунальные предприятия смогут использовать для перевозки пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи. Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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В автопарке КП "Одесгорэлектротранс" стоят 20 комфортных автобусов Mercedes, переданных нам городами-побратимами Регенсбург и Стамбул, которые горсовет не имел права выпустить на маршруты. Всего в украинских городах простаивает более 300 таких транспортных средств.

Как инициировали законопроект

Горсовет еще весной 2024 года обратился в Министерство инфраструктуры Украины касательно этой проблемы. В итоге Министерство развития общин и территорий разработало законопроект №12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно удовлетворения потребностей населения в перевозках в условиях военного положения". Эту инициативу поддержали 288 народных депутатов.

"Теперь обращаемся к Парламенту с просьбой как можно быстрее рассмотреть этот законопроект во втором чтении! " — говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Чтобы гуманитарные автобусы начали перевозить одесситов, необходимо, чтобы законопроект приняли во втором и третьем чтениях. Поэтому когда именно транспорт выйдет на маршруты, пока неизвестно.

Напомним, недавно мы писали об изменениях в движении поездов в Ужгород. А также о том, кто не имеет права на проезд в общественном транспорте.