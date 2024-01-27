Одеські гвардійці активно руйнують спостережні пункти окупантів на Херсонщині

Знищення ворожої техніки на Херсонщині. Фото: скриншот з відео

На передовій триває активна операція аеророзвідників 11 бригади НГУ ім. М. Грушевського НГУ, яка продовжує завдавати втрати російським окупантам. Військові опублікували відео знищення ворожих спостережних пунктів та багато чого іншого.

Про це повідомили в телеграм каналі Оперативний ЗСУ.

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"На Херсонщині гвардійці виявляють і прицільно знищують спостережні пункти, військовий транспорт, установки, антени й вузли зв'язку комплексів РЕБ окупантів. Робота аеророзвідників 11 бригади НГУ ім. М. Грушевського НГУ", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на відео видно, як воїни за допомогою дронів знищують техніку росіян. Після удару безпілотником-камікадзе вона загоряється. Такі дії гвардійців спрямовані на послаблення оборони окупантів та позбавлення їх можливості отримувати важливу інформацію про рухи українських військ.

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Нагадаємо, українські військові продовжують нищити російського загарбника. На Східному фронті ситуація залишається складною. Ворог, зокрема, нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Також ми писали, що в ніч проти 27 січня українські захисники знищили чотири ворожі "шахеди" у Кіровоградській області. Росіяни намагалися атакувати безпілотниками з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ. — РФ).

Додамо, ГУР провела чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.