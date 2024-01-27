Одесские гвардейцы активно уничтожают наблюдательные пункты оккупантов на Херсонщине
На передовой идет активная операция аэроразведчиков 11 бригады НГУ им. М. Грушевского НГУ, которая продолжает наносить урон российским оккупантам. Военные опубликовали видео уничтожения вражеских наблюдательных пунктов и многое другое.
Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
"В Херсонской области гвардейцы обнаруживают и прицельно уничтожают наблюдательные пункты, военный транспорт, установки, антенны и узлы связи комплексов РЭБ оккупантов. Работа аэроразведчиков 11 бригады НГУ им. М. Грушевского НГУ", — говорится в сообщении.
Отметим, что на видео видно, как воины с помощью дронов уничтожают технику россиян. После удара беспилотником-камикадзе она загорается. Такие действия гвардейцев направлены на ослабление обороны оккупантов и лишение их возможности получать важную информацию о движениях украинских войск.
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Напомним, украинские в военные продолжают уничтожать российского захватчика. На Восточном фронте ситуация остается сложной. Враг, в частности, наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.
Также мы писали, что в ночь на 27 января украинские защитники уничтожили четыре вражеских "шахеда" в Кировоградской области. Россияне пытались атаковать беспилотниками с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).
ГУР провела очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.
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