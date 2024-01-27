Одесские гвардейцы активно уничтожают наблюдательные пункты оккупантов на Херсонщине

Уничтожение вражеской техники в Херсонской области. Фото: скриншот с видео

На передовой идет активная операция аэроразведчиков 11 бригады НГУ им. М. Грушевского НГУ, которая продолжает наносить урон российским оккупантам. Военные опубликовали видео уничтожения вражеских наблюдательных пунктов и многое другое.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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"В Херсонской области гвардейцы обнаруживают и прицельно уничтожают наблюдательные пункты, военный транспорт, установки, антенны и узлы связи комплексов РЭБ оккупантов. Работа аэроразведчиков 11 бригады НГУ им. М. Грушевского НГУ", — говорится в сообщении.

Отметим, что на видео видно, как воины с помощью дронов уничтожают технику россиян. После удара беспилотником-камикадзе она загорается. Такие действия гвардейцев направлены на ослабление обороны оккупантов и лишение их возможности получать важную информацию о движениях украинских войск.

Больше новостей с фронта

Напомним, украинские в военные продолжают уничтожать российского захватчика. На Восточном фронте ситуация остается сложной. Враг, в частности, наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

Также мы писали, что в ночь на 27 января украинские защитники уничтожили четыре вражеских "шахеда" в Кировоградской области. Россияне пытались атаковать беспилотниками с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).

ГУР провела очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся ИТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.