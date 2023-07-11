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Одеські гвардійці за тиждень виявили понад 200 порушників

11 липня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські гвардійці за тиждень виявили понад 200 порушників
Військові на блокпосту. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські гвардійці з перших днів війни встали на оборону рідної країни. Крім того, бійці забезпечують цілодобовий контроль на блокпостах Одеської області. 

Про це повідомляє 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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"Гвардійці цілодобово забезпечують контрольно-пропускний режим на блокпостах Одеської області, охорону дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, виконують бойові завдання на південному рубежі", — йдеться в повідомленні. 

Які порушення виявили гвардійці

Всього за минулий тиждень гвардійці передали представниками нацполіції справи стосовно шести осіб. Всі вони стосуються порушення кримінального законодавства, а саме: 

  • за статтею 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" — 1 особа; 
  • за статтею 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" — 1 особа; 
  • за статтею 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" — 2 особи; 
  • за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" — 1 особа; 
  • за статтею 111 "Державна зрада" — 1 особа. 

За скоєння правопорушень, що передбачені КУпАП, виявлено 197 осіб. Вилучено приблизно 10 грамів заборонених речовин. Виявлено предмет, схожий на вогнепальну зброю, та боєприпаси калібру 5,45 мм.

Нагадаємо, військовослужбовці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного Оперативно-Територіального Об'єднання Національної гвардії України, які несли службу на взводному опорному пункті в Одеській області, виявили підозрілу пару, яка, можливо, вела спостереження за військовим об'єктом. Під час перевірки осіб в їхніх мобільних телефонах виявили численні дзвінки до номерів абонентів країни-агресора.

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