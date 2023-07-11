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Одесские гвардейцы за неделю обнаружили более 200 нарушителей

11 июля 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские гвардейцы за неделю обнаружили более 200 нарушителей
Военные на блокпосту. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские гвардейцы с первых дней войны стали на оборону родной страны. Кроме того, бойцы обеспечивают круглосуточный контроль на блокпостах Одесской области.

Об этом сообщает 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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"Гвардейцы круглосуточно обеспечивают контрольно-пропускной режим на блокпостах Одесской области, охрану дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, выполняют боевые задания на южном рубеже", — говорится в сообщении.

Какие нарушения обнаружили гвардейцы

Всего за прошлую неделю гвардейцы передали представителями Нацполиции дела в отношении шести человек. Все они касаются нарушения уголовного законодательства, а именно:

  • по статье 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" — 1 человек;
  • по статье 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" — 1 человек;
  • по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" — 2 человека;
  • по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" — 1 человек;
  • по статье 111 "Государственная измена" — 1 человек.

За совершение правонарушений, предусмотренных КУоАП, выявлено 197 человек. Изъято около 10 граммов запрещенных веществ. Обнаружен предмет, похожий на огнестрельное оружие, и боеприпасы калибра 5,45 мм.

Напомним, военнослужащие 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного Оперативно-Территориального Объединения Национальной Гвардии Украины, несшие службу на взводном опорном пункте в Одесской области, обнаружили подозрительную пару, которая, возможно, вела наблюдение за военным объектом. В ходе проверки лиц в их мобильных телефонах обнаружили многочисленные звонки на номера абонентов страны-агрессора.

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