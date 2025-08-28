Відео
Головна Одеса Одеські лікарні перевірили на безбар'єрність — які результати

Одеські лікарні перевірили на безбар'єрність — які результати

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 18:02
Медзаклади Одеси перевірили на безбар'єрність - яким чином
Перевірка лікарень. Фото: Новини.LIVE

Медзаклади Одеси перевірили на вимоги безбар'єрності. З'ясувалося, що у лікарнях міста за період повномасштабного вторгнення багато чого змінилося для комфорту маломобільних груп, проте і не всі недоліки ще усунуті.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Ревізія медзакладів

Уповноважена Президента України з питань безбарʼєрності Тетяна Ломакіна провела сьогодні ревізію медичних закладів Одеси. Особливу увагу під час перевірки лікарень було приділено вимогам безбар'єрності та інклюзивності.

"Ми бачимо, що лікарні змінюються. Мені показували фотографії як все виглядало раніше. Сьогодні змінюються простори лікарень, вони стають більш зручними та орієнтованими на потреби всіх груп людей",— каже Уповноважена Президента України з питань безбарʼєрності Тетяна Ломакіна.

None - фото 1
Тетяна Ломакіна із перевіркою. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Пацієнт у лікарні. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Спеціальні тренажери. Фото: Новини.LIVE

Розвиток реабілітації

Працівники лікарень кажеть: чималі виклики для розвитку безбар'єрності у медзакладах були спричинені війною. Адже внаслідок бойових дій з'явилася неймовірна кількість маломобільних військових та тих, які потребують реабілітації.

"Масштабні зміни відбулись в багатьох лікарнях у зв'язку з викликами воєнного часу. Наші заклади змінилися і тепер надають широкий спектр послуг саме реабілітаційного формату",— каже голова департаменту охорони здоровья ОВА Оксана Рокунець-Сорочан.

None - фото 4
Голова департаменту охорони здоровья ОВА Оксана Рокунець-Сорочан. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Центр реабілітації. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Тренажер для осіб з інвалідністю. Фото: Новини.LIVE

Є над чим працювати

Медзаклади регіону розвиваються в сенсі безбар'єрності, однак ще є над чим працювати. Зокрема, далеко не у всіх лікарнях вбиральні оздоблені всім необхідним для того щоб люди з інвалідністю могли ними користуватися із комфортом.

"В першу чергу проблеми стосуються санвузлів та підходів. Це класичні проблеми які мають місце майже в кожній нашій лікарні, але тим не менш, відкрито багато нових відділень та багато чого зроблено, що маломобільни пацієнти почували себе комфортно",— каже керівник однієї з лікарень Сергій Калінчук.

Сергій Калінчук також додав, що робота над тим, щоб зробити лікарні безбар'єрними та інклюзивними триває постійно.

None - фото 7
Сергій Калінчук, керівник лікарні. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Ревізія у медзакладі. Фото: Новини.LIVE
None - фото 9
Перевірка у лікарні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому місті запустили перший інклюзивний маршрут. А також про те, скільки коштів виділяли в Одесі на безбар'єрність.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
